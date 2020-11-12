Пензенский минобр принял решение по поводу школьных каникул

12.11.2020 | 15:23

В Пензенской области не будут продлевать школьные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра в четверг, 12 ноября.

С 16-го числа обучение продолжится в очном формате. Решение было принято по результатам анализа ситуации с заболеваемостью среди учащихся и педагогов.

«На сегодняшний день ни один муниципалитет не принял решение о продлении каникул или организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - уточнили в пресс-службе.

При выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

Сохранятся профилактические меры: дезобработка помещений, термометрия детям и сотрудникам, дезинфекция рук, масочный режим для педагогов и других работников школ. Проведение массовых мероприятий в учреждениях под запретом.

Пензенские школьники ушли на каникулы с 31 октября. Раньше осенью они отдыхали от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза - из-за пандемии. 10 ноября региональный оперштаб поручил минобру рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул.