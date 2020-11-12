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Учеба

Пензенский минобр принял решение по поводу школьных каникул

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В Пензенской области не будут продлевать школьные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра в четверг, 12 ноября.

С 16-го числа обучение продолжится в очном формате. Решение было принято по результатам анализа ситуации с заболеваемостью среди учащихся и педагогов.

«На сегодняшний день ни один муниципалитет не принял решение о продлении каникул или организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - уточнили в пресс-службе.

При выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

Сохранятся профилактические меры: дезобработка помещений, термометрия детям и сотрудникам, дезинфекция рук, масочный режим для педагогов и других работников школ. Проведение массовых мероприятий в учреждениях под запретом.

Пензенские школьники ушли на каникулы с 31 октября. Раньше осенью они отдыхали от уроков семь дней, однако в 2020 году перерыв между занятиями увеличился в два раза - из-за пандемии. 10 ноября региональный оперштаб поручил минобру рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Разумное решение!

Гость||

Школьники выйдут с каникул, и в поликлиниках начнётся ад!

Гость||

Ура, ура! Надолго ли, но ура! Слава минобру, слава!

Гость||

Адекватное решение.Даже удивительно, что не пошли на поводу у истериков.

Гость||

Гость|12.11.2020 15:38|

Адекватное решение.Даже удивительно, что не пошли на поводу у истериков.

Когда ты заболеешь, попомнишь про истериков.

Гость||

Ну наконец-то! Разродились, родненькие! Включили мозг! Все выпады и истерики в сторону!!!!

Гость||

Такое ощущение, что дети виноваты в эпидемии, только и слышно - в школу нельзя, на кружки нельзя, туда нельзя сюда нельзя. Давайте уничтожим тогда всех детей и не будет проблем....

Гость||

Давай, минобр, медики тебе потом "спасибо" скажут.

Гость||

Гость писал(a):

Давай, минобр, медики тебе потом "спасибо" скажут.

Медики молчали , когда из оптимизировали столько лет, а теперь они говорить научились? Чудеса

Гость||

Давайте уничтожим тогда всех детей и не будет проблем...Конечно, давайте бабушек и дедушек уничтожать, хватит, пожили

Гость||

Гость писал(a):

Адекватное решение.Даже удивительно, что не пошли на поводу у истериков.
Согласен.

Гость||

Гость писал(a):

Адекватное решение.Даже удивительно, что не пошли на поводу у истериков.
А им какая разница? Они за эпидситуацию не отвечают, если что, то с них спроса нет.

Гость||

Ну ну...

Гость||

Главные истерики-это те,кто радеет за очную форму обучения в период пандемии. Только у них дети «тупеют за два месяца» и вообще это «заговор мирового правительства»,направленный на масштабное оглупление и порабощение.

Гость||

Гость писал(a):

Школьники выйдут с каникул, и в поликлиниках начнётся ад!
Он уже давно...

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Имя: Гость
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