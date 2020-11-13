Стало известно, кто из пензенских школьников сможет учиться дома

В четверг, 12 ноября, Управление образования г. Пензы направило руководителям образовательных учреждений письмо: с 16 ноября все общеобразовательные учреждения приступают к работе в штатном режиме, с неукоснительным соблюдением мер безопасности.
Однако некоторые школьники могут не перешагнуть порог родного учебного заведения.
«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в документе.
Как пояснил порталу PenzaInform.ru начальник управления образования Юрий Голодяев, желание или нежелание родителей отправлять ребенка в школу - не аргумент. Уважительной причиной может быть хроническое или врожденное заболевание, например порок сердца, при котором инфекционное заражение у ребенка может протекать с серьезными осложнениями.
«Есть родители, которые боятся отправлять ребенка в школу и имеют для этого серьезные основания. В этом случае они могут подать заявление об обучении школьника на дому, но это не будет дистанционка. Они сами будут обучать ребенка, а школа будет контролировать процесс и давать консультации», - объяснил Юрий Голодяев.
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вот это правильный подход. Если у ребенка есть хронические заболевания - вирус для них представляет опасность. Поэтому пусть учатся из дома. Для остальных вирус опасности не представляет - поэтому бегом грызть гранит науки