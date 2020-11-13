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Учеба

Стало известно, кто из пензенских школьников сможет учиться дома

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В четверг, 12 ноября, Управление образования г. Пензы направило руководителям образовательных учреждений письмо: с 16 ноября все общеобразовательные учреждения приступают к работе в штатном режиме, с неукоснительным соблюдением мер безопасности.

Однако некоторые школьники могут не перешагнуть порог родного учебного заведения.

«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в документе.

Как пояснил порталу PenzaInform.ru начальник управления образования Юрий Голодяев, желание или нежелание родителей отправлять ребенка в школу - не аргумент. Уважительной причиной может быть хроническое или врожденное заболевание, например порок сердца, при котором инфекционное заражение у ребенка может протекать с серьезными осложнениями.

«Есть родители, которые боятся отправлять ребенка в школу и имеют для этого серьезные основания. В этом случае они могут подать заявление об обучении школьника на дому, но это не будет дистанционка. Они сами будут обучать ребенка, а школа будет контролировать процесс и давать консультации», - объяснил Юрий Голодяев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

вот это правильный подход. Если у ребенка есть хронические заболевания - вирус для них представляет опасность. Поэтому пусть учатся из дома. Для остальных вирус опасности не представляет - поэтому бегом грызть гранит науки

Гость||

Вот это да, т.е. больных детей учите сами.Никого не волнуют пожилые, маленькие дети.Это ваша проблема !

Россия не может произвести достаточного объёма вакцины - железа нет, тогда большая часть должна переболеть.

Гость||

Почему эпид ситуация не является уважительной причиной? Опять для галочки что ли? ЧБР это увпжительная причина? В общем бред. Опять на самообразование не уйдешь. Только у кого инвалидность. А они так на самообразовании.

Гость||

Институты хоть на дистант переведите.

Так опять нельзя - пассажиропоток уменьшится, доходы упадут.

Гость||

На 17.14 - имбецилоид, заболеет у тебя ребенок ковидом, побежишь ж..у лизать голодяеву.

Гость||

17.14 - имбецилоид, заболеет у тебя ребенок ковидом, побежишь ж..у лизать голодяеву.

——

Очередной запуганный хам вылез. Залезь обратно в бункер, болезный

Гость||

Забегали.лишь бы с себя скинуть ответственность. И верхам угодить надо, и себя обезопасить. Скоты. А в школах сломанные термометры, жадные директора. Если ДО, то с питания детей карманы не набьют же.

Гость||

Дети только в Москве, а у нас пусть болеют проезд повышают, в транспорте как селёдка в банке, зато чиновникам хорошо, выборы прошли и на фиг не кому не нужны типа думайте сами

Гость||

Вчера здесь один все доказывал, что достаточно всем желающим написать заявление, и вы учитесь дома.

Имя: Гость
Комментарий:

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