Стало известно, кто из пензенских школьников сможет учиться дома

13.11.2020 | 17:03

В четверг, 12 ноября, Управление образования г. Пензы направило руководителям образовательных учреждений письмо: с 16 ноября все общеобразовательные учреждения приступают к работе в штатном режиме, с неукоснительным соблюдением мер безопасности.

Однако некоторые школьники могут не перешагнуть порог родного учебного заведения.

«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в документе.

Как пояснил порталу PenzaInform.ru начальник управления образования Юрий Голодяев, желание или нежелание родителей отправлять ребенка в школу - не аргумент. Уважительной причиной может быть хроническое или врожденное заболевание, например порок сердца, при котором инфекционное заражение у ребенка может протекать с серьезными осложнениями.

«Есть родители, которые боятся отправлять ребенка в школу и имеют для этого серьезные основания. В этом случае они могут подать заявление об обучении школьника на дому, но это не будет дистанционка. Они сами будут обучать ребенка, а школа будет контролировать процесс и давать консультации», - объяснил Юрий Голодяев.