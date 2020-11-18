Иван Белозерцев вновь ответил на вопрос о дистанционном обучении

18.11.2020 | 17:04

Жителей Пензенской области по-прежнему волнует ситуация с распространением коронавируса в образовательных учреждениях региона.

В аккаунтах губернатора Ивана Белозерцева в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram они сообщают о том, что многие педагоги и ребята болеют, и спрашивают, планируется ли переход на дистанционное обучение.

Очередной такой вопрос поступил к главе региона в среду, 18 ноября. «Добрый день! Детей будут переводить в школах на дистанционное обучение? Для чего детям сказали зарегистрироваться на сайте РЭШ и прикрепиться ко всем учителям?» - поинтересовалась пользовательница соцсети Instagram.

Иван Белозерцев ответил, что массового дистанта все еще не планируется.

В октябре коронавирусную инфекцию выявили у 354 детей. Чтобы прервать цепочку заражений, в области продлили осенние каникулы на неделю. 16 ноября школьники вернулись к учебе в привычном формате.

Как пояснили в минобре области, при выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

Сохранятся профилактические меры: дезобработка помещений, термометрия детям и сотрудникам, дезинфекция рук, масочный режим для педагогов и других работников школ. Проведение массовых мероприятий в учреждениях под запретом.

Однако некоторые школьники могут не перешагивать порог родного учебного заведения.

«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в письме, которое городское управления образования направило администрациям образовательных учреждений.

Речь идет о ребятах с хроническими или врожденными заболеваниями, у которых инфекция может протекать с опасными осложнениями.