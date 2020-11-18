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Общество

Иван Белозерцев вновь ответил на вопрос о дистанционном обучении

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Жителей Пензенской области по-прежнему волнует ситуация с распространением коронавируса в образовательных учреждениях региона.

В аккаунтах губернатора Ивана Белозерцева в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram они сообщают о том, что многие педагоги и ребята болеют, и спрашивают, планируется ли переход на дистанционное обучение.

Очередной такой вопрос поступил к главе региона в среду, 18 ноября. «Добрый день! Детей будут переводить в школах на дистанционное обучение? Для чего детям сказали зарегистрироваться на сайте РЭШ и прикрепиться ко всем учителям?» - поинтересовалась пользовательница соцсети Instagram.

Иван Белозерцев ответил, что массового дистанта все еще не планируется.

В октябре коронавирусную инфекцию выявили у 354 детей. Чтобы прервать цепочку заражений, в области продлили осенние каникулы на неделю. 16 ноября школьники вернулись к учебе в привычном формате.

Как пояснили в минобре области, при выявлении фактов заболевания коронавирусом или росте случаев ОРВИ решать вопрос о переходе на дистант будет орган местного самоуправления «точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой».

Сохранятся профилактические меры: дезобработка помещений, термометрия детям и сотрудникам, дезинфекция рук, масочный режим для педагогов и других работников школ. Проведение массовых мероприятий в учреждениях под запретом.

Однако некоторые школьники могут не перешагивать порог родного учебного заведения.

«В исключительных случаях по уважительным причинам родители (по заявлению) могут оставить ребенка дома для обучения в формате самообразования. В таком случае школа обеспечивает учебные консультации и индивидуальное сопровождение обучающихся», - говорится в письме, которое городское управления образования направило администрациям образовательных учреждений.

Речь идет о ребятах с хроническими или врожденными заболеваниями, у которых инфекция может протекать с опасными осложнениями.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В больницах не лежат дети? Все легко переносят?

Гость||

Идиот на 17.12. Почитай побольше. Поговори с врачами. Может еще одна извилина появится, кроме той что прямая и на метр ниже головы.

Гость||

барановирус не опасен для детей, как и для подавляющего большинства

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проведение массовых мероприятий в учреждениях под запретом.
А как же спортивные секции и другие кружки по интересам?

Гость||

Гость писал(a):

А как же спортивные секции и другие кружки по интересам?
это не массовые мероприятия

Гость||

На карантин по гриппу и ОРВИ раньше классы отправляли при превышении эпидпорога.

Гость||

"Сохранятся профилактические меры: дезобработка помещений, термометрия детям и сотрудникам..."

А правда жизни такова:

дезобработка помещений(классов) не проводится во многих школах; термометр показывает у всех одну и ту же температуру: 35 градусов (наверное, бракованные градусники), так ещё и не всем проводят термометрию. Больше половины учителей переболело, только всем ставят ОРВИ, т.к. не делают мазки молодым,то есть тем, кто моложе 65 лет.

Гость||

Наш губернатор заболел, хоть в городе остался.Своей медицине доверяет.Так что, надо уважать, не всё так плохо.

Гость||

Гость писал(a):

Детям КОВИД не страшен
да он никому не страшен. Вот от ношеня маски втакую погоду можно загреметь в больничку

Гость||

Наш губернатор заболел, хоть в городе остался

А ты уверен,что он в городе?

Гость||

Гость писал(a):

А ты уверен,что он в городе?
А ты уверен в том, что ты не уверен?

Гость||

Он собирается отвечать на вопросы по общественному транспорту в городе ???

Гость||

А по хапремонту?а по ценам в 32 деревяшки в душегубках?а по ценам на сахар?

Гость||

Пусть болеет, вот чудные.Он человек в возрасте, хоть в болезни отцепитесь.Ответит ешё, успеет.Они сами цены снизят за проезд.В магазинах попытались цены поднять, а у людей денег нет - все болеют.

Гость||

В Москве.где медицина в разы лучше Пензенской детей с дистанционки еще и не выпускали,берегут в столице детей ,у нас же все пущено на самотек.У нас по словам Никишина 4 неделя ПЛАТО.Вот только почему-то это ПЛАТО уже дошло до Президента,будем ждать адекватных действий со стороны наших градоправителей.

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Имя: Гость
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