Политика

Оглашены 17 назначений в правительстве Пензенской области

Печать

У пензенского минздрава появился руководитель - от словосочетания «временно исполняющий обязанности» избавился заместитель председателя правительства, он же новый министр здравоохранения Вячеслав Космачев. Об этом и других назначениях на оперативном совещании сообщил губернатор. Здесь же стало известно, что появились министр госимущества - это Андрей Кудинов, министр жилищно-коммунального хозяйства - Михаил Панюхин. Министерство культуры возглавил Сергей Бычков, это новый человек в пензенском правительстве.

«Последнее его место работы - он был заместителем генерального директора объединенных государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, то есть он из сферы культуры, там работает, понимает, что к чему, со студенческой скамьи», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Украшением регионального правительства станет новый министр физкультуры и спорта. Им (пока в статусе врио) теперь является Евгения Бочкарева - призер Олимпийских игр 1996 года, президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области.

Рассказал Олег Мельниченко и о ряде назначений на должности замминистров в нескольких ведомствах. Формирование новой команды управленцев практически завершено.

Говорили на совещании не только об этом. Один из вопросов повестки дня - окончание модернизации тепловых магистралей.

«Чтобы в субботу и воскресенье там шли работы, чтобы мы наконец-то все те объекты, которые у нас есть, в ближайшее время завершили. Потому что это уже не смешно, когда под снегом начинаем эти работы выполнять», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Отметили на планерке и то, что подход к ремонту труб, пролегающих под дорогами, нужно менять. При каждой аварии на сетях вскрывается асфальт, а потом сверху просто кладут заплатку. Результат выглядит неэстетично. Предлагается восстанавливать полотно в ширину всей проезжей части.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Вот это размах. В ширину.

Гость||

Оглашенным - умпехов в работе!

Гость||

А не устроить ли нам этакий бордельеро?Ты где ж таких страшных набрал? А где я те красивых возьму, красивые все замужем.

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Гость писал(a):

Вот это размах. В ширину.
как там у шукшина? небольшой забег в ширину))

Гость||

Работать будут хоть? Или как всегда,сидя ровно,получая огромную зарплату,ждать своего часа что бы хапнуть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Последнее его место работы - он был заместителем генерального директора объединенных государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, то есть он из сферы культуры
Меньше года он там работал, а до того созидал где? Похоже что специально готовили, а литмузей - техническая ступенька, чтоб, например, не сразу из кэвээна взять, как у нас обычно бывает.

Гость||

Когда же услышат власти тех, кто переболел без полож.пцр и таки признают их переболевшими и дадут медотвод от вакцинации и допустят на работу?

Гость||

Бочкарёва так Бочкарёва, главное не полоумный Жучков.

Гость||

Тот же орган, только вид сбоку.

Гость||

Гость писал(а):

> Вот это размах. В ширину.

Больше чинушек на шеи налогоплательщиков!

Гость||

Бычков? Не знаем.Пожалуйста, послужной список,образование -биографию.

Гость||

Эстетическая гимнастика? С чем её едят?

Гость||

Главное-Майорову из минтруда уволили!!! Наконец то!!!

Гость||

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 71 "Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти" Правительство Российской Федерации постановляет:///////Законы для кого издаются?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте