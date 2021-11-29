Оглашены 17 назначений в правительстве Пензенской области

29.11.2021 | 18:54

У пензенского минздрава появился руководитель - от словосочетания «временно исполняющий обязанности» избавился заместитель председателя правительства, он же новый министр здравоохранения Вячеслав Космачев. Об этом и других назначениях на оперативном совещании сообщил губернатор. Здесь же стало известно, что появились министр госимущества - это Андрей Кудинов, министр жилищно-коммунального хозяйства - Михаил Панюхин. Министерство культуры возглавил Сергей Бычков, это новый человек в пензенском правительстве.

«Последнее его место работы - он был заместителем генерального директора объединенных государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, то есть он из сферы культуры, там работает, понимает, что к чему, со студенческой скамьи», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Украшением регионального правительства станет новый министр физкультуры и спорта. Им (пока в статусе врио) теперь является Евгения Бочкарева - призер Олимпийских игр 1996 года, президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области.

Рассказал Олег Мельниченко и о ряде назначений на должности замминистров в нескольких ведомствах. Формирование новой команды управленцев практически завершено.

Говорили на совещании не только об этом. Один из вопросов повестки дня - окончание модернизации тепловых магистралей.

«Чтобы в субботу и воскресенье там шли работы, чтобы мы наконец-то все те объекты, которые у нас есть, в ближайшее время завершили. Потому что это уже не смешно, когда под снегом начинаем эти работы выполнять», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Отметили на планерке и то, что подход к ремонту труб, пролегающих под дорогами, нужно менять. При каждой аварии на сетях вскрывается асфальт, а потом сверху просто кладут заплатку. Результат выглядит неэстетично. Предлагается восстанавливать полотно в ширину всей проезжей части.