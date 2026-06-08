Глава МЧС России поблагодарил регион за качественную работу

В понедельник, 8 июня, губернатор Олег Мельниченко встретился с посетившим Пензенскую область главой МЧС России Александром Куренковым. Они обсудили совместную работу по обеспечению безопасности населения.

«Настоящей проверкой готовности сил и средств территориальных подразделений МЧС, органов исполнительной и муниципальной власти был прошлый год, за который случились 2 чрезвычайные ситуации и 9 социально значимых происшествий», - напомнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Так, в декабре из-за пурги и сильнейшего снегопада остались без света более 76 тысяч человек в 166 населенных пунктах. Дороги были занесены. Однако сложности удалось преодолеть в кратчайшие сроки.

Параллельно тогда устраняли последствия схода 14 грузовых вагонов на станции Чаис в Никольском районе.

Александр Куренков поблагодарил регион за качественную работу, внимание к системе МЧС и поддержку кадров. В Пензенской области по решению губернатора в служебное пользование местного ГУ МЧС России передали 12 квартир, закупили для пожарных противопожарные ранцы, напорные рукава, бронежилеты и защитные шлемы. Правительство оказало управлению содействие в ремонте техники.

«Цель у нас одна - минимизировать риски возникновения ЧС, защитить людей от угроз природного и техногенного характера и сохранить стабильную обстановку в нашем регионе», - подвел итог Олег Мельниченко.