Губернатор отметил работу Народного фронта в регионе

Народный фронт, созданный 15 лет назад по инициативе Президента РФ Владимира Путина, стал связующим звеном между гражданами и властью. Результаты его работы в Пензенской области отметил губернатор Олег Мельниченко.

«При содействии этого общественного движения мы отремонтировали 400 км дорог, расселили порядка 100 аварийных домов, благоустроили более 200 дворов, обновили 183 детские и спортивные площадки», - перечислил он в своем канале в МАХ.

С начала спецоперации Народный фронт ведет масштабную акцию «Все для Победы». За это время было отправлено более 500 тонн гуманитарных грузов, помощь получили свыше 40 подразделений военнослужащих, жители приграничных регионов и воссоединенных территорий.

«Именно Народному фронту президент доверил контролировать исполнение его поручений, в том числе сформированных по итогам прямых линий. В прошлом году по этому каналу связи главе государства поступило более 20 тысяч обращений от наших земляков», - уточнил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, Народный фронт зарекомендовал себя как инструмент конструктивного диалога и эффективный механизм общественного контроля.