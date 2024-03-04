Дмитрий Филяев перестал быть зампредом областного Заксобра

04.03.2024 | 10:48

В понедельник, 4 марта, были досрочно прекращены полномочия заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Дмитрия Филяева.

Как уточнил председатель Заксобра Вадим Супиков, основанием для этого стало личное заявление Филяева.

Дмитрий Филяев был избран зампредом 21 сентября 2022 года.

За последние несколько месяцев он оказался участником нескольких происшествий. В сентябре была история с дракой. Поздним вечером во дворе дома № 21 на улице Генерала Глазунова зампред гордумы Олег Шаляпин в компании приятеля (по словам депутата собрания представителей Бессоновского района Сергея Падалкина, это был Дмитрий Филяев) отдыхал на скамейке, когда около 23:00 поблизости появилась группа из трех мужчин. Между ними и депутатами произошел конфликт, причина которого точно не известна. Он перерос в драку, сначала больше похожую на избиение - лежавшего на асфальте зампреда гордумы били по голове. Досталось и Дмитрию Филяеву.

6 января зампред регионального парламента вместе с депутатом городской думы Александром Смирновым попал в ДТП на улице Ново-Тамбовской. Они ехали в автомобиле ВАЗ-2114, машину занесло, и она слетела с дороги и перевернулась.