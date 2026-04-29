Губернатор призвал с благодарностью хранить память о Василии Бочкареве

В среду, 29 апреля, в Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева, которому в этот день исполнилось бы 77 лет. Глава региона Олег Мельниченко назвал его одним из своих лучших учителей.

К бюсту Василия Бочкарева на Юбилейной площади, открытому два года назад, возложили цветы.

Место для установки скульптуры было выбрано неслучайно. «И областная филармония, и киноконцертный зал «Пенза», и сама Юбилейная площадь появились благодаря решению губернатора Бочкарева - как и множество других культурных и спортивных объектов даже в самых отдаленных районах области», - отметил Олег Мельниченко.

По словам главы региона, при Бочкареве Пензенская область превратилась в субъект РФ, на который равняются другие. «Считаю, что в истории Пензенской области можно выделить две значимые эпохи - Льва Ермина и Василия Бочкарева», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул: при Василии Бочкареве начались возвращение в севооборот зараставших полей, возрождение животноводства, становление малого и среднего бизнеса, приход инвесторов, Пензенская область была полностью газифицирована.

«Спасибо Василию Кузьмичу за все, что он сделал для родного региона. Наша задача - с благодарностью хранить память о Василии Кузьмиче Бочкареве и преумножать его наследие», - подытожил Олег Мельниченко.