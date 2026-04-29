Губернатор призвал с благодарностью хранить память о Василии Бочкареве

Политика

Печать
Max

В среду, 29 апреля, в Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева, которому в этот день исполнилось бы 77 лет. Глава региона Олег Мельниченко назвал его одним из своих лучших учителей.

К бюсту Василия Бочкарева на Юбилейной площади, открытому два года назад, возложили цветы.

Место для установки скульптуры было выбрано неслучайно. «И областная филармония, и киноконцертный зал «Пенза», и сама Юбилейная площадь появились благодаря решению губернатора Бочкарева - как и множество других культурных и спортивных объектов даже в самых отдаленных районах области», - отметил Олег Мельниченко.

По словам главы региона, при Бочкареве Пензенская область превратилась в субъект РФ, на который равняются другие. «Считаю, что в истории Пензенской области можно выделить две значимые эпохи - Льва Ермина и Василия Бочкарева», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул: при Василии Бочкареве начались возвращение в севооборот зараставших полей, возрождение животноводства, становление малого и среднего бизнеса, приход инвесторов, Пензенская область была полностью газифицирована.

«Спасибо Василию Кузьмичу за все, что он сделал для родного региона. Наша задача - с благодарностью хранить память о Василии Кузьмиче Бочкареве и преумножать его наследие», - подытожил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
губернатор памятник память
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!