Вадим Супиков рассказал о задачах, поставленных Президентом

В понедельник, 27 апреля, в Санкт-Петербурге прошла встреча Президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В ней принял участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Владимир Путин поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма и напомнил, что 120 лет назад в Таврическом дворце состоялось первое в истории Российской империи заседание Государственной Думы.

Глава государства поблагодарил парламентариев за профессионализм, слаженную работу с исполнительными органами, бизнесом, общественными объединениями и патриотическими силами. По мнению Президента, сейчас очень важно ориентироваться не только на вызовы и угрозы, законодательный процесс должен быть системным и творческим.

«Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия - вечна. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. Мы вместе всегда должны думать о завтрашнем дне, смотреть «за горизонт», создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию», - подчеркнул Президент РФ.

Как отметил Вадим Супиков, глава государства сделал акцент на определяющем принципе депутатской деятельности - работе в непосредственном контакте с избирателями и ответственности перед ними.

«Первоочередная цель, на которую направлены совместные усилия органов власти и гражданского общества, - поддержка участников СВО и их семей»», - указал Вадим Супиков.

В числе поставленных Президентом приоритетных задач он назвал законодательное сопровождение всех стратегических сфер, национальных проектов и госпрограмм, выстраивание правового фундамента развития отраслей технологического лидерства, парламентский контроль за прозрачностью, достоверностью и легитимностью предстоящей выборной кампании, обеспечение бюджетной устойчивости регионов.

«Для субъектов РФ крайне важна поддержка, которую выразил Президент инициативе «Единой России» о переносе уплаты бюджетных кредитов на более поздний срок. Это поможет регионам перенаправить средства на решение большего количества острых вопросов местного значения», - пояснил Вадим Супиков.