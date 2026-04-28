В Народную программу ЕР поступило более 240 тысяч предложений

Для включения в Народную программу партии «Единая Россия» уже собрали более 240 тыс. предложений. Онлайн-формат выбрали 130 000 авторов инициатив. Люди озвучивают свои предложения по широкому кругу тем.

Поступившие предложения сгруппировали по 5 тематическим блокам: «Устройство самой большой страны в мире» (вопросы организации здравоохранения, ЖКХ, образования, экологии); «Производительность труда и кадры» (повышение эффективности производства, оптимизация ресурсов и внедрение цифровых решений в промышленности); «Культурно-ценностный вызов» (предложения по патриотическому воспитанию молодежи, развитию искусства, культуры и защите российских ценностей); «Демографический вызов» (вопросы рождаемости, поддержки семей с детьми, а также продолжительности и качества жизни); «Оборонно-технический вызов» (развитие производственных технологий для усиления оборонного потенциала и укрепления суверенитета страны).

Для всех разделов новой Народной программы «Единой России» крайне важна тема поддержки участников СВО.

«В действующей Народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждем съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчеркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», - заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Герой России Евгений Поддубный отметил, что предложения по поддержке участников СВО соответствуют общественному запросу и касаются многих тем - от подготовки образовательных программ до решения жилищных вопросов.

«Количество форумов и мероприятий в связи с проведением избирательной кампании будет расти. Поэтому наша работа будет более интенсивной. И объем предложений, конечно, однозначно перейдет на миллионы», - отметил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

5 лет назад жители Пензенской области передали 47 000 своих пожеланий в Народную программу. За прошедшие годы в регионе открылись новые школы, обновились Дома культуры и школы искусств. Построены ФАПы, отремонтированы дороги и благоустроены дворовые территории. Пенза стала одним из лидеров по поддержке семей и участников СВО.

Сбор предложений в новую редакцию Народной программы продолжается на естьрезультат.рф.