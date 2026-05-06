Назначен и. о. ректора Пензенского госуниверситета

Исполняющим обязанности ректора Пензенского государственного университета стал первый проректор, доктор технических наук, 54-летний профессор Дмитрий Артамонов. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ вступил в силу в среду, 6 мая.

Именно в этот день истек срок полномочий предыдущего ректора - Александра Гулякова, занимавшего данный пост на протяжении 13 лет. Он с 6 мая приступил к работе в качестве президента ПГУ.

Дмитрий Артамонов в 1994 году с отличием окончил Пензенский государственный технический университет (сейчас ПГУ) по специальности «Приборные устройства». В 1999-м защитил кандидатскую диссертацию, в 2013-м - докторскую.

В разное время он исполнял обязанности замдекана приборостроительного факультета и факультета систем управления и информационной безопасности; был директором межотраслевого регионального центра повышения квалификации (2011-2014); директором политехнического института (2014-2017); первым проректором (с 2017 года).

«Я вплотную работал с ректором, с Александром Дмитриевичем Гуляковым, на протяжении 9 лет в должности первого проректора. У меня позиция полностью соответствует его позиции - в плане подготовки педагогических кадров, образовательной и научной деятельности, подготовки кадров высшей квалификации, улучшения инфраструктуры университета», - процитировал его пресс-центр ПГУ.