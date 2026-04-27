Вадим Супиков озвучил предложения Совета законодателей РФ

В понедельник, 27 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге. Ключевой вопрос, который рассмотрели его участники, был связан с указом Президента РФ, в соответствии с которым текущий год объявлен Годом единства народов России.

К законодателям федерального и регионального уровней и всем жителям страны обратились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков.

Валентина Матвиенко отметила, что в соответствии с Конституцией каждый субъект РФ вне зависимости от численности населения, размера и экономических показателей имеет равный голос в Совете Федерации. «Позиция каждого региона гарантированно представлена в парламенте», - констатировала она.

Председатель Совфеда назвала значимой роль региональных парламентов, которые работают в рамках повестки субъектов РФ и обладают правом законодательной инициативы на федеральном уровне.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков напомнил: на территории России живут 194 народа, каждый из них по-своему уникален. Представители всех национальностей наделены равными конституционными правами, подчеркнул он.

Вадим Супиков, комментируя итоги заседания, обратил внимание жителей Пензенской области, многонационального и многоконфессионального региона, на важность сохранения единства российской нации.

«В условиях геополитической турбулентности, не имея ни одного шанса победить Россию путем внешнего давления, наши недруги продолжают предпринимать безуспешные попытки дестабилизации внутренней ситуации. Многовековой опыт России по гармонизации межнациональных отношений, пожалуй, не имеет аналогов подобного масштаба. Региональные практики базируются на фундаментальном, исторически сложившемся принципе проживания многих народов большой дружной семьей в границах одного государства. Укрепление единства российской нации - основа благополучия каждого гражданина нашей величайшей страны - России», - заявил Вадим Супиков.

Председатель Законодательного собрания проинформировал: в качестве ключевых российскими законодателями обозначены задачи упрочения общероссийского национального единства, повышения гражданского самосознания и ответственности, расширения просветительской культурно-исторической деятельности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.