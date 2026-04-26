Вадим Супиков поддержал акцию «Диктант Победы»

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков поделился впечатлениями от «Диктанта Победы».

Тестирование прошло в онлайн-формате в пятницу, 24 апреля.

«Участие в патриотической, общественно значимой инициативе объединяет все поколения нашей великой страны с народами и государствами, восставшими против фашистской оккупации в роковые годы суровых испытаний Великой Отечественной, Второй мировой войны. Миллионами жизней заплатил Советский Союз за свободу, избавление от нацизма. Мы не вправе забыть о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, проявлявших невероятный героизм, подаривших нам жизнь», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Вадим Супиков отметил, что прохождение пробных тестов во время подготовки к «Диктанту Победы» позволяет участникам подробно узнать многое о Великой Отечественной войне, выдающихся полководцах, воинах, людях творческих профессий, величайших битвах и сражениях, решающей роли СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.

По мнению политика, параллели с героями и событиями специальной военной операции создают преемственность, укрепляют самосознание нации.

«Защита исторической правды о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, дань уважения поколению победителей - основа нашей идентичности и единства», - прокомментировал Вадим Супиков.