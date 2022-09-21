Политика

Названы имена заместителей председателя областного Заксобра

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В среду, 21 сентября, в Законодательном собрании Пензенской области седьмого созыва избрали заместителей председателя.

Первым заместителем стал Сергей Егоров (должность зама он занимал и в прошлом созыве). За него проголосовали 30 депутатов из 32, двое высказались против.

У председателя Вадима Супикова будет еще три заместителя. Это Валерий Лидин (в прошлом спикер регионального парламента), которого избрали на этот пост единогласно, Павел Куликов (28 голосов за и 4 против) и Дмитрий Филяев (28 голосов за и 4 против).

Последние два - новички в Заксобре, оба они прошли по областному избирательному округу, Куликов был выдвинут ЛДПР (ранее являлся замглавы Пензы на нештатной основе), Филяев - КПРФ.

Председателем Заксобра избран Вадим Супиков, ранее занимавший пост вице-спикера.

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