Названы имена заместителей председателя областного Заксобра

21.09.2022 | 12:00

В среду, 21 сентября, в Законодательном собрании Пензенской области седьмого созыва избрали заместителей председателя.

Первым заместителем стал Сергей Егоров (должность зама он занимал и в прошлом созыве). За него проголосовали 30 депутатов из 32, двое высказались против.

У председателя Вадима Супикова будет еще три заместителя. Это Валерий Лидин (в прошлом спикер регионального парламента), которого избрали на этот пост единогласно, Павел Куликов (28 голосов за и 4 против) и Дмитрий Филяев (28 голосов за и 4 против).

Последние два - новички в Заксобре, оба они прошли по областному избирательному округу, Куликов был выдвинут ЛДПР (ранее являлся замглавы Пензы на нештатной основе), Филяев - КПРФ.

Председателем Заксобра избран Вадим Супиков, ранее занимавший пост вице-спикера.