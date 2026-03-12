Владимир Игнатенков покинул пост руководителя областного СУ СКР

Владимир Игнатенков покинул пост руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель Сергей Родионов.

Владимир Игнатенков стал и. о. руководителя регионального СУ СКР в марте 2023 года. До этого он работал в управлении по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7 мая 2024-го указом Президента РФ Владимира Путина Игнатенков был назначен полноправным главой структуры в Пензе.

Кто займет его место, пока неизвестно.

