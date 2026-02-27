Дмитрий Сагайдачный утвержден на посту главы нового министерства

Дмитрий Сагайдачный стал полноправным министром по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области. Его кандидатуру согласовала ФАС России.

С 13 января Сагайдачный исполнял обязанности главы ведомства, окончательное назначение должно было состояться после проверки федеральной антимонопольной службы. О положительном решении в пятницу, 27 февраля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Новое министерство начало функционировать 12 января. Ему передали полномочия регионального министерства ЖКХ и ГЗН по государственному регулированию цен (тарифов), энергосбережению и контролю, а также министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.

У Дмитрия Сагайдачного два высших образования - юридическое и экономическое. С 2013 по 2021 год он занимал различные должности в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2021-2023-м трудился в департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению, в 2022-м руководил управлением регулирования тарифов и энергетики областного министерства ЖКХ и ГЗН.

До назначения на пост главы нового ведомства Сагайдачный был первым заместителем министра ЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина.