Денис Соболев перестал быть председателем Пензенской гордумы

Денис Соболев покинул пост председателя Пензенской городской думы. Об этом стало известно на сессии в пятницу, 27 февраля. Сам он на ней не присутствовал.

Причину ухода Соболева не назвали.

«В связи с поступившим заявлением» - была озвучена такая формулировка.

Заявление о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя поступило в четверг, 26 февраля.

Денис Соболев стал председателем гордумы в сентябре 2024 года, за него проголосовали депутаты восьмого созыва на первой сессии. Других претендентов на должность не было.

До него 5 лет в думе председательствовал Владимир Мутовкин.

