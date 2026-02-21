ЕР направила более 40 млрд рублей на создание инженерных школ в вузах

«Единая Россия» провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», сообщает ER.ru.

Мероприятие объединило представителей ЕР, Правительства РФ и делегации регионов УрФО. Партия озвучила промежуточные итоги реализации действующей народной программы, а участники форума разработали ряд инициатив по усилению технологического суверенитета России, которые лягут в основу отдельного блока нового ключевого документа.

По словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, за время действия народной программы удалось добиться значимых успехов в разных отраслях экономики. Так, за предыдущие пять лет в развитие промышленной сферы было инвестировано свыше 300 млрд рублей. Более 100 миллиардов направлено на программу «Профессионалитет», 40 миллиардов - на создание инженерных школ в вузах.

Председатель партии также отметил, что расширяется производство композитных материалов, государство возвращается на мировую арену гражданского авиастроения, увеличивается доля отечественного оборудования в нефтегазовом секторе, наращиваются темпы выпуска оружия и военной техники.

«Для нужд армии созданы уникальные образцы вооружения. Они всем известны. И таких вооружений, во всяком случае многих из них, нет ни у одной армии мира. Самое важное, что наши враги это осознали», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отчитался о работе правительства по ряду положений народной программы ЕР. Так, с 2021 года было создано около 120 новых индустриальных и технопарков. Много внимания уделяется наращиванию промышленного потенциала освобожденных регионов. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях уже восстановлена работа свыше 250 предприятий, суммарный рост отгрузки продукции вырос на 20%.

«В контексте перспективы ближайших лет и новой народной программы стоят задачи развития ракетно-космической промышленности», – сообщил Денис Мантуров.

«Единая Россия» объявила о старте сбора предложений от населения в народную программу. Направить свои идеи может любой желающий на сайте естьрезультат.рф.

Ряд решений по привлечению кадров и поддержке отечественных производителей был принят на форуме участниками круглых столов. Например, директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов озвучил предложение по обеспечению господдержкой продвижения отечественных брендов. Он призвал системно вкладываться в рекламу марки «Сделано в России».

«Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны», - заключил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.