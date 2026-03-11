В сентябре пройдут довыборы в Пензенскую городскую думу

Политика

В сентябре пройдут довыборы в Пензенскую городскую думу
Печать
Telegram

20 сентября 2026 года, в единый день голосования, в Пензе состоятся дополнительные выборы в городскую думу по одномандатному округу № 19. Информацию подтвердили в областном избиркоме.

Кампания официально еще не началась.

До февраля этого года мандат был у Дениса Соболева. Заявление о досрочном прекращении полномочий он подал 26-го числа.

Соболев вошел в состав гордумы в сентябре 2024-го и тогда же стал председателем. Других претендентов на должность не было.

Также 20 сентября состоятся выборы губернатора. Они определят, кто будет стоять во главе Пензенской области ближайшие 5 лет. Кроме того, пройдут выборы в Госдуму.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
выборы депутат гордума
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!