Питание в школах: названа причина срыва сроков контрактации

Процесс контрактации при организации питания школьников едва не сорвался потому, что региональный минобр поздно доводит до муниципалитетов ценовые позиции. Так считает губернатор Олег Мельниченко, высказавший свое мнение на заседании во вторник, 17 февраля.

«В минувшем году необходимая информация была озвучена только в декабре. Это никак нельзя назвать планомерной работой, нужно менять подход к делу», - заявил он.

Губернатор поручил зампреду правительства Олегу Ягову, который курирует сферу образования, и главе минобра Алексею Фомину сосредоточиться на сложившейся ситуации.

«Он акцентировал внимание на необходимости тщательного контроля качества продуктов, своевременности размещения заявок на проведение конкурсных процедур и претензионной работы в отношении исполнителей услуг, нарушающих свои обязательства», - пояснили в региональном правительстве.

В конце января губернатор объявил выговоры Алексею Фомину и главе Пензы Олегу Денисову, которые впервые в системе образования допустили срыв сроков заключения контрактов на питание учеников.

«Проблема затронула 50 школ областного центра», - уточнил тогда Олег Мельниченко.