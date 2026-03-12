Анастасия Асташкина оставила пост замглавы администрации Пензы

Анастасия Асташкина покинула пост заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам. Ее последним рабочим днем стала среда, 11 марта.

«Анастасия Асташкина написала заявление об увольнении по собственному желанию», - уточнили в мэрии.

Должность замглавы администрации она занимала с июня 2025 года. До этого Асташкина руководила управлением градостроительства и архитектуры города (с декабря 2023 года), была начальником отдела в управлении архитектуры и строительства.

До Анастасии Асташкиной пост заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам занимал Ярослав Щигорев. Он оставил должность 17 июня 2025 года. Трудовые отношения были прекращены по взаимному согласию сторон.

Предшественник Щигорева Дмитрий Жуков уволился по соглашению сторон 18 мая 2022 года. До него должность долгое время занимал Магомед Агамагомедов, покинувший ее по собственному желанию 5 марта 2022-го.