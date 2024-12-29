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Политика

Министр образования Пензенской области покинул свой пост

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Министр образования Пензенской области Алексей Комаров покинул свой пост. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в ведомстве.

Причина ухода Комарова - переход на новое место работы. Исполнять обязанности главы минобра региона будет Алексей Фомин, до этого занимавший пост первого зама министра.

Алексей Комаров занял свой пост в ноябре 2021 года. В день назначения губернатор отметил, что чиновник очень долго трудился в системе образования.

«Он у нас работал заместителем начальника научно-исследовательского сектора, заместителем директора департамента воспитательной деятельности и социальной работы, заместителем начальника направления внеучебной деятельности Московского государственного университета технологий управления им. Разумовского, работал в качестве ведущего советника департамента контрольно-ревизионной деятельности профилактики правонарушений Министерства образования и науки РФ, был директором центра обеспечения деятельности управления административными зданиями Министерства образования и науки РФ. Последнее его место работы - заместитель директора по развитию центра информационно-технического обеспечения Министерства образования и науки РФ», - перечислил в тот день Олег Мельниченко.

До Комарова должность занимал Александр Воронков. В октябре 2021 года его отправили в отставку.

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Источник — фото областного минобра
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