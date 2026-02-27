Сергей Васянин будет исполнять полномочия председателя гордумы

Сергей Васянин будет исполнять полномочия председателя гордумы
Временно исполняющим полномочия председателя Пензенской городской думы назначен Сергей Васянин.

Соответствующее решение было принято на сессии в пятницу, 27 февраля. Васянин был единственной предложенной кандидатурой. За нее проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов.

В этот же день было объявлено о досрочном прекращении полномочий депутата по округу № 19, председателя гордумы Дениса Соболева.

Сергей Васянин родился 7 апреля 1981 года в Сердобске, сообщается на сайте гордумы. В 2002-м он окончил ПГУАС по специальности «экономика и управление на предприятии».

В 2001-2002 годах Васянин работал ведущим экономистом департамента развития банковских технологий в банке «Тарханы». В 2002-2003 годах был советником губернатора.

С 2003-го по 2011-й Сергей Васянин являлся гендиректором ТРК «Экспресс», с 2011-го по 2013-й - главным редактором ЗАО РКТВ «Мастер» РенТВ - Пенза.

С 2014-го он работает исполнительным директором в ГК «Флагман».

Сергей Васянин - член партии «Единая Россия». Был избран депутатом Пензенской гордумы восьмого созыва по округу № 18 (Ленинский район).

