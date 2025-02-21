В Пензенской области избрали главу Наровчатского района

21.02.2025 | 15:05

Главой Наровчатского района стал Сергей Скудин. Депутаты местного собрания представителей избрали его на сессии в пятницу, 21 февраля.

«Кандидатура была поддержана единогласно», - сообщается на официальном сайте районной администрации.

В конце ноября 2024 года, после ухода прежнего руководителя Алевтины Решетченко, Сергей Скудин, являвшийся ее заместителем, начал исполнять полномочия главы.

Сама Решетченко перешла на аналогичную должность в Мокшанский район. 14 января там также состоялся конкурс, на котором утвердили ее кандидатуру.

Кроме того, в конце 2024-го сменилось руководство в Камешкирском районе: пост Ольги Беляниной занял ее зам Дмитрий Мануковский.