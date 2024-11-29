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Политика

Алевтина Решетченко ушла из Наровчатского района в Мокшанский

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В пятницу, 29 ноября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в руководстве ряда муниципальных образований.

«Сегодня досрочно складывает свои полномочия глава Наровчатского района Алевтина Викторовна Решетченко. Она переходит на должность заместителя главы Мокшанского района, а также возьмет на себя функции руководителя муниципального образования», - сообщил губернатор на своих страницах в соцсетях.

В Наровчатском районе исполнять полномочия будет Сергей Скудин, заместитель главы.

Алевтину Решетченко назначили главой администрации Наровчатского района в ноябре 2017 года, в ноябре 2022-го - переназначили. В 2023-м название ее должности стало короче: тогда в регионе проходила реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие.

28 ноября на сессии Собрания представителей Пензенского района по итогам конкурса единогласно был избран главой муниципального образования Сергей Балакин, бывший министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Он исполнял полномочия главы с сентября.

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Источник — фото с сайта администрации Наровчатского района
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