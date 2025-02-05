Губернатор снова предупредил об аферистах, действующих от его имени

05.02.2025 | 20:22

В среду, 5 февраля, губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях вновь написал о злоумышленниках, которые рассылают сообщения от его имени.

«Опять активизировались мошенники с территории недружественных стран, которые продолжают раскачивать ситуацию и якобы от моего имени пишут в мессенджерах. Убедительная просьба не реагировать на эти провокации, а о случаях подобных звонков и сообщений сразу сообщать непосредственному руководству. Всегда проверяйте профиль, с которого вам пишут или звонят», - предупредил глава региона.

Пост он проиллюстрировал скрином сообщения из WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).

Это не первый случай, когда аферисты действуют от имени Мельниченко. Так, в феврале прошлого года он рассказал о фейковых сообщениях в мессенджере Telegram, в которых говорилось о якобы утечке персональных данных.

Губернатор не единственный чиновник, пострадавший от действий злоумышленников. Мошенники дважды получали доступ к контактам экс-главы Заречного Олега Климанова, запускали рассылку от имени бывшего главы Пензы Александра Басенко.