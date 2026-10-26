В Проказнинском сельсовете досрочно прекратили полномочия депутата

Политика

В Проказнинском сельсовете досрочно прекратили полномочия депутата
Печать
Max

В Бессоновском районе досрочно прекращены полномочия депутата комитета местного самоуправления Проказнинского сельсовета: прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Оказалось, что мужчина совмещал работу в представительном органе с должностью директора муниципального предприятия, учредителем которого является местная администрация.

Глава администрации Проказнинского сельсовета принимал решения о денежном содержании предприятия, назначении стимулирующих выплат, применении мер дисциплинарного воздействия к руководителю. А на заседании сессии комитета, в свою очередь, рассматривался вопрос премирования главы местной администрации.

«Прокурор внес представление в комитет местного самоуправления Проказнинского сельсовета. По результатам его рассмотрения принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее на аналогичных основаниях досрочно прекратили полномочия депутата представительного органа Чемодановского сельсовета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
депутат прокуратура коррупция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!