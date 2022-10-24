В Пензе назначили главу администрации Ленинского района

Политика

В Пензе назначили главу администрации Ленинского района
Печать
Telegram

Главой администрации Ленинского района назначена Наталья Шалдаева. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Она приступила к исполнению обязанностей 24-го числа, уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в органе местного самоуправления.

Ранее Шалдаева занимала должность руководителя аппарата администрации Бессоновского района.

С 2016 по 2022 год администрацией руководила Надежда Москвитина. 31 мая она покинула этот пост. Через некоторое время после ее ухода кресло занял Сергей Волков, до этого являвшийся заместителем мэра города.

17 октября Волков вернулся на свою прежнюю должность, а исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района был назначен Сергей Кривов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность администрация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!