В Пензе назначили главу администрации Ленинского района

Главой администрации Ленинского района назначена Наталья Шалдаева. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

Она приступила к исполнению обязанностей 24-го числа, уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в органе местного самоуправления.

Ранее Шалдаева занимала должность руководителя аппарата администрации Бессоновского района.

С 2016 по 2022 год администрацией руководила Надежда Москвитина. 31 мая она покинула этот пост. Через некоторое время после ее ухода кресло занял Сергей Волков, до этого являвшийся заместителем мэра города.

17 октября Волков вернулся на свою прежнюю должность, а исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района был назначен Сергей Кривов.