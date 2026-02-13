Эксперты помогут ЕР формировать новую народную программу партии

Партия «Единая Россия» провела первое заседание созданного по инициативе председателя Дмитрия Медведева экспертного совета. Его задача - помочь ЕР подготовить обновленную версию народной программы. Партия пойдет с ней на выборы в Госдуму.

В состав экспертного совета вошли лидеры общественного мнения, ведущие специалисты страны, участники СВО, представители стратегически важных отраслей. В их числе - председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», сенатор, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный и др.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» опирается на стратегический курс, заложенный в указах Президента РФ, нацпроектах и программных партийных документах.

«Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода прошло уже 5 лет. Содержание народной программы необходимо определить уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре», - заявил он.

Новая версия документа будет включать 2 блока: предвыборную программу и долгосрочную стратегию. Первая затронет все направления, значимые для граждан; вторая сформулирует идеологическую основу и ценности, которых придерживается партия.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева подчеркнула важность длительного горизонта планирования.

«Народосбережение - главная национальная задача. «Единая Россия» не просто участвует в ее решении, а предлагает конкретные механизмы и добивается результата. Именно демографическая политика, вопросы сбережения народа требуют такого стратегического подхода. Сделано уже много, но предстоит сделать еще больше. АСИ обладает широкой экспертной сетью в регионах, и мы готовы собирать лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров, чтобы наполнить программу партии конкретными решениями для достижения национальных целей», - подчеркнула она.

Долгосрочный проект будет обнародован в июне, а план программы на пятилетний период - в августе.