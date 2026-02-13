Эксперты помогут ЕР формировать новую народную программу партии

Политика

Эксперты помогут ЕР формировать новую народную программу партии
Печать
Telegram

Партия «Единая Россия» провела первое заседание созданного по инициативе председателя Дмитрия Медведева экспертного совета. Его задача - помочь ЕР подготовить обновленную версию народной программы. Партия пойдет с ней на выборы в Госдуму.

В состав экспертного совета вошли лидеры общественного мнения, ведущие специалисты страны, участники СВО, представители стратегически важных отраслей. В их числе - председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», сенатор, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный и др.

Эксперты помогут ЕР формировать новую народную программу партии

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» опирается на стратегический курс, заложенный в указах Президента РФ, нацпроектах и программных партийных документах.

«Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода прошло уже 5 лет. Содержание народной программы необходимо определить уже сегодня, несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре», - заявил он.

Новая версия документа будет включать 2 блока: предвыборную программу и долгосрочную стратегию. Первая затронет все направления, значимые для граждан; вторая сформулирует идеологическую основу и ценности, которых придерживается партия.

Эксперты помогут ЕР формировать новую народную программу партии

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева подчеркнула важность длительного горизонта планирования.

«Народосбережение - главная национальная задача. «Единая Россия» не просто участвует в ее решении, а предлагает конкретные механизмы и добивается результата. Именно демографическая политика, вопросы сбережения народа требуют такого стратегического подхода. Сделано уже много, но предстоит сделать еще больше. АСИ обладает широкой экспертной сетью в регионах, и мы готовы собирать лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров, чтобы наполнить программу партии конкретными решениями для достижения национальных целей», - подчеркнула она.

Долгосрочный проект будет обнародован в июне, а план программы на пятилетний период - в августе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
единаяроссия партия депутат
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!