Глава администрации Сердобска решила уволиться из-за травли

В четверг, 12 февраля, глава администрации Сердобска Марина Ермакова сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что приняла решение покинуть пост после давления на нее в соцсетях, перешедшего все мыслимые границы.

«Публикация от 10 февраля носила сугубо рабочий характер. Оснований полагать, что данный пост вызовет такую агрессивную реакцию, у меня не было.

Однако на следующий день моя личная страница подверглась массовой атаке. Тысячи комментариев, авторы которых не имеют отношения ни к городу Сердобску, ни к нашему региону. Личные сообщения, еще более страшные, чем открытые комментарии. Оскорбления, угрозы, клевета. Распространение заведомо ложных сведений, касающихся в том числе моей личной жизни. Все это разлетелось по сети интернет.

Последние двое суток я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, - значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда.

Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», - написала Марина Ермакова.

В заключение она поблагодарила всех, кто поддерживает ее в эти дни.

Пост, из-за которого глава администрации Сердобска подверглась травле, - о вручении жилищных сертификатов. «Молодые семьи - это основа, надежда, опора и будущее нашего города. В наше непростое время государство находит возможность материально поддерживать молодые семьи», - говорится в нем в том числе. На иллюстрирующей фотографии - семьи с миграционной историей.

Пост вызвал бурную реакцию. Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о результатах проверки по информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата.