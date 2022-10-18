Бывший заммэра Пензы вернулся в администрацию на ту же должность

Бывший заммэра Пензы вернулся в администрацию на ту же должность
Сергей Волков вернулся в администрацию Пензы на должность заместителя мэра. Об этом пресс-служба органа местного самоуправления сообщила во вторник, 18 октября.

«Он приступил к работе с 17 октября», - уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ» в мэрии.

Сергей Волков долгое время занимал пост первого заместителя главы администрации по организации ее деятельности, неоднократно исполнял обязанности руководителя.

В 2022-м первым замом стал Олег Денисов, а Волкова назначили заместителем по социальной политике и развитию местного самоуправления.

В конце июля Сергей Волков перешел на новое место работы - после ухода Надежды Москвитиной его перевели на должность руководителя администрации Ленинского района.

Накануне стало известно об уходе с поста заммэра Павла Якунина, курировавшего городское хозяйство. Он стал советником главы администрации по вопросам ЖКХ. Исполнение обязанностей Якунина возложено на Ярослава Щигорева, который также отвечает за земельные и градостроительные вопросы.

