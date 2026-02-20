В Пензенской области появится орден Бочкарева

В Пензенской области планируется учредить три ордена в честь политических деятелей - Ермина, Бочкарева и Мясникова. Посвященный этому законопроект рассмотрят на сессии Заксобра 27 февраля.

Лев Борисович был первым секретарем обкома КПСС с 1961 по 1979 год. Орден Ермина станет высшей наградой региона. Им будут чествовать выдающихся представителей отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Сурского края.

Василий Кузьмич являлся губернатором Пензенской области с 1998 по 2015 год. Орденом Бочкарева планируют награждать за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы.

Георг Васильевич работал вторым секретарем обкома КПСС с 1961 по 1986 год. Орден Мясникова станут вручать за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, музейного дела, театрального искусства и народного творчества, создание памятных сооружений и спортивных объектов.

Все ордена изготовят из серебра 925-й пробы в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне разместят рельефные объемные портреты с надписями «ЛЕВ БОРИСОВИЧ ЕРМИН», «ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ БОЧКАРЕВ» и «ГЕОРГ ВАСИЛЬЕВИЧ МЯСНИКОВ». На обратной стороне будет изображение герба Пензенской области и порядковый номер ордена.

Ранее в Пензе установили бюсты каждого из названных политиков: Ермина - на улице Володарского, Бочкарева - на Юбилейной площади, Мясникова - около отделения Союза художников России на Максима Горького.