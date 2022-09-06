Политика

В Пензе начальник управления ЖКХ покинул свой пост

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Во вторник, 6 сентября, стало известно об уходе Анатолия Синичкина с поста начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы.

«Последним его рабочим днем стало 5 сентября», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполнение обязанностей возложено на Ильдара Усманова, который ранее руководил Департаментом ЖКХ Пензы.

Синичкин возглавлял управление менее года. На эту должность его назначили в октябре 2021-го. Он сменил Вадима Фейгина, который провел на посту начальника УЖКХ чуть больше четырех месяцев, а позже стал заместителем руководителя того же управления.

До этого Анатолий Синичкин некоторое время занимал пост врио главы администрации Пензенского района, а до того работал на должности заместителя главы.

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Гость||

Это он собирал деньги за вьезд на кладбище?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2022 18:04|

Это он собирал деньги за вьезд на кладбище?

а он то причем, там директор Спецбюро рулит

Гость||

Департаментом ЖКХ? управление ЖКХ, Министерство ЖКХ, сколько еще этих контор?

Гость||

Гнилое место. Нет профессионалов, одни случайные люди.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2022 18:14|

Гнилое место. Нет профессионалов, одни случайные люди.

А где вы сейчас профессионалов видели во власти?

Гость||

Сейчас время преданных партии людей, а не профессионалов. Какие времена, такие и управленцы))

Гость||

Переходят с места на место, пересаживаются из кресла в кресло. Гнать их всех надо подальше.


Имя: Гость
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