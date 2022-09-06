В Пензе начальник управления ЖКХ покинул свой пост

06.09.2022 | 18:00

Во вторник, 6 сентября, стало известно об уходе Анатолия Синичкина с поста начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы.

«Последним его рабочим днем стало 5 сентября», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполнение обязанностей возложено на Ильдара Усманова, который ранее руководил Департаментом ЖКХ Пензы.

Синичкин возглавлял управление менее года. На эту должность его назначили в октябре 2021-го. Он сменил Вадима Фейгина, который провел на посту начальника УЖКХ чуть больше четырех месяцев, а позже стал заместителем руководителя того же управления.

До этого Анатолий Синичкин некоторое время занимал пост врио главы администрации Пензенского района, а до того работал на должности заместителя главы.