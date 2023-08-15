Павел Мигин избран главой Городищенского района

15.08.2023 | 20:44

Во вторник, 15 августа, на очередной сессии собрания представителей избрали главу Городищенского района Пензенской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Павла Мигина.

Он работает в администрации Городищенского района с 2006 года. В 2020 году Мигин возглавил администрацию Камешкирского района. В июле 2022-го вернулся в Городищенский район и стал исполнять обязанности руководителя. В ноябре того же года он избавился от приставки «и. о.».

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие (когда есть глава муниципального образования и глава администрации. - Прим. ред.). Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов), Лопатинском (Ольга Лапшина), Наровчатском (Алевтина Решетченко), Нижнеломовском (Николай Уракчеев) и Иссинском (Николай Аргаткин).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.