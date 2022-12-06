Политика

Экс-зампред правительства лишился очередной руководящей должности

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У ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» появился новый руководитель. Такое решение приняли участники съезда, состоявшегося на днях.

Новым председателем организации был избран 66-летний Вячеслав Демичев, ранее занимавший должность главы администрации Бессоновского района, сообщается на сайте ассоциации.

Вячеслав Демичев сменил на посту Василия Трохина, который до работы в ассоциации несколько лет являлся зампредом правительства Пензенской области.

В сентябре этого года с Василием Трохиным случился неприятный инцидент. Во время деловой поездки в Москву он исчез, хотя должен был сесть в поезд на Казанском вокзале. Столичные следователи начали проверку. На следующий день Трохина обнаружили в больнице в подмосковном Раменском. Его доставили в лечебное учреждение без сознания.

Как выяснилось, Василия Трохина нашли в подмосковных Люберцах у железнодорожных путей с разбитой головой. Возможно, его зацепило поездом. По данным из открытых источников, чиновник получил тяжелые травмы. Возможно, именно с этим связан его уход с поста руководителя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Новый председатель Вячеслав Демичев с 2014 года возглавлял администрацию Бессоновского района. В марте 2022-го исполнять его обязанности стал Александр Воронков, прежде занимавший пост министра образования региона.

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