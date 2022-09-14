В Москве завершились поиски Василия Трохина

14.09.2022 | 08:07

Место нахождения бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина удалось установить. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно утром в среду, 14 сентября.

Информация о пропаже Трохина была опубликована накануне. По данным телегам-канала Shot, чиновник приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

Его маршрут отследили по камерам. В последний раз Трохин был замечен у метро «Авиамоторная» в районе 19:00, то есть за полтора часа до отправления поезда.

Наутро начались поиски. Волонтеры московского отделения отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировку. К вечеру проверку по факту исчезновения начали следователи.

В итоге утром 14 сентября выяснилось, что Трохин нашелся. По словам источника, чиновник сам вышел на связь. Сейчас он находится в больнице в подмосковном Раменском («Известия» сообщают, что у него травма головы), но его жизни ничто не угрожает.