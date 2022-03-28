Александр Воронков стал и. о. главы администрации одного из районов

С понедельника, 28 марта, Александр Воронков назначен и. о. главы администрации Бессоновского района.

Эту информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в органе местного самоуправления, уточнив, что прежний руководитель Вячеслав Демичев в настоящее время находится на больничном.

Последняя должность Воронкова - директор Губернского лицея для одаренных детей. До 15 октября 2021 года он был врио министра образования Пензенской области. Чиновник возглавлял региональный минобр с 2015-го, после шести лет работы губернатор Олег Мельниченко отправил его в отставку.

Стоит отметить, что в карьере Александра Воронкова такое муниципальное образование, как Бессоновский район, уже значилось: в период с 2000-го по 2008 год он занимал пост начальника районного управления образования. С 2011-го по 2012-й являлся главой администрации Бессоновского района.