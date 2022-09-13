Происшествия

Бывший зампред правительства Пензенской области пропал в Москве

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В Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Иванович Трохин, ныне занимающий должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Об этом сообщается на сайте местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке волонтеров указаны приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темные с проседью волосы, серо-голубые глаза. На нем были темно-синяя куртка, темный костюм, белая рубашка, галстук, туфли. В руках у него имелся портфель.

Подробности исчезновения Трохина дал телеграм-канал Shot. 57-летний Василий Трохин приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

«По камерам отследили маршрут - последний раз чиновник замечен у метро «Авиамоторная» в районе 7 вечера, за полтора часа до отправления его поезда. Дозвониться до Трохина не получается», - сообщает Shot, отмечая, что у пропавшего есть особые приметы - родинка на щеке и тату на плече.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Василии Трохине, просят сообщить ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Гость||

Сбабами завис, подарит машинку , если понравится бабец, как хорошавин когда-то, хехе

Гость||

тату на плече? сиделый?

Гость||

Пропал Ржу немагу Пропал!!!!!!!!Лиза Алерт вперед на поиски попреда

Гость||

в банях ищите, в ночных клубых, гейклубах прочих заведениях, они любят иногда прпадать там, завтра поди объявится

Гость||

Да пусть вообще сгинет.

Гость||

Да уж.

Гость||

Сколько же злости,желчи в комментариях...Ну и люд стал...

Гость||

Всем, которые выше написали гадости, желаю того же с ними самим и их родственниками.

Гость||

А сколько простого люда там пропало не счесть.

Гость||

С каким энтузиазмом ищут Трохина. На главную пензаинформ всунули. А другие пропавшие главной не достойны?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько же злости,желчи в комментариях...Ну и люд стал...
пусть горят горят горят горят горят в адском пламени все эти деятели, дьявол ты почему забыл про них, они ждут твоего масла и тепла

Гость||

Гость писал(a):

Сколько же злости,желчи в комментариях...Ну и люд стал...
Вот такое отношение людей к чиновникам.

Гость||

Гость писал(a):

Всем, которые выше написали гадости, желаю того же с ними самим и их родственниками.
он много гадастей людям сдела это бумеранг ничего не жалаю хорошего но понимаю радоваться рано скорее всего вылет проблеванный из какого нибудь гадюшника с проститутками в ливчике всесто очек

Гость||

отличная новость!

Гость||

Ба, про чиновников гадости стали писать... не верю глазам своим... а что же такое это у нас случилось, если народ так наших чиновников то так, мягко говоря, не любят. А может быть чиновники всё таки это заслужили, а не народ виноват.. что скажите господа, которые этих чиновников защищают... да ничего конечно вы не скажите, так как ничего и говорить в их защиту...

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Имя: Гость
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