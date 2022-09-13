Бывший зампред правительства Пензенской области пропал в Москве

13.09.2022 | 13:38

В Москве пропал бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Иванович Трохин, ныне занимающий должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Об этом сообщается на сайте местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке волонтеров указаны приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темные с проседью волосы, серо-голубые глаза. На нем были темно-синяя куртка, темный костюм, белая рубашка, галстук, туфли. В руках у него имелся портфель.

Подробности исчезновения Трохина дал телеграм-канал Shot. 57-летний Василий Трохин приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

«По камерам отследили маршрут - последний раз чиновник замечен у метро «Авиамоторная» в районе 7 вечера, за полтора часа до отправления его поезда. Дозвониться до Трохина не получается», - сообщает Shot, отмечая, что у пропавшего есть особые приметы - родинка на щеке и тату на плече.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Василии Трохине, просят сообщить ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.