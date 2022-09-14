Стали известны подробности пропажи пензенского ВИП-чиновника в Москве

14.09.2022 | 12:30

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин оказался на больничной койке после того, как лишился сознания.

Во вторник, 13 сентября, Василий Трохин исчез в Москве во время деловой поездки. Он должен был возвращаться с Казанского вокзала в Пензу, но в вагон не сел. Последний раз его зафиксировала камера у станции метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления его поезда.

По факту безвестного исчезновения Василия Трохина московские следователи начали проверку.

В среду, 14 сентября, Василий Трохин был найден в больнице в подмосковном Раменском. У него травма головы, но жизни ничто не угрожает.

Как сообщает новостной портал «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Василий Трохин почувствовал себя плохо, потерял сознание и был госпитализирован. В среду, 14 сентября, региональный экс-чиновник пришел в сознание и смог рассказать, кто он.