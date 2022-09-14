Происшествия

Стали известны подробности пропажи пензенского ВИП-чиновника в Москве

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Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин оказался на больничной койке после того, как лишился сознания.

Во вторник, 13 сентября, Василий Трохин исчез в Москве во время деловой поездки. Он должен был возвращаться с Казанского вокзала в Пензу, но в вагон не сел. Последний раз его зафиксировала камера у станции метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления его поезда.

По факту безвестного исчезновения Василия Трохина московские следователи начали проверку.

В среду, 14 сентября, Василий Трохин был найден в больнице в подмосковном Раменском. У него травма головы, но жизни ничто не угрожает.

Как сообщает новостной портал «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Василий Трохин почувствовал себя плохо, потерял сознание и был госпитализирован. В среду, 14 сентября, региональный экс-чиновник пришел в сознание и смог рассказать, кто он.

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Гость||

Закусывать надо.

Гость||

У чинков уже ВИПы появились, интересно чем отличается обычный чинуша от ВИП! Ха-ха-ха...

Гость||

Это называется ЗАПОЙ - дорвался, что аж потерялся! Типичный пензенский чинуш... Позор!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

региональный экс-чиновник
Вы там определитесь он бывший или ВИП

Гость||

А что при нём ни документов, ни телефона не было? Мутная какая то история, ну хорошо хоть живой.

Гость||

Как говорится, назвался груздем, лезь в лукошко! Видно уже сняли, раз в СМИ пишут, что он бывший. Видать он в златоглавой начудил столько, что в самое слабое место получил и должности лишился.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 14 сентября, региональный экс-чиновник пришел в сознание и смог рассказать, кто он.
Ну и кто он?

Гость||

Пришел в сознание и смог рассказать кто он. Так у него с собой документов разве не было?

Странно... и почему больница в Подмосковье? Если он был в Моакве район Лефортово.

Но хорошо, что нашелся и жив.

Гость||

Пропал бы кто-нибудь другой в первые сутки врятли бы искали, а тут прям всем светом на поиски пустились уж каких только догадок не писали) а всё оказалось очень просто, лучше бы не выставляли на всеобщее обозрение эту пропажу

Гость||

прям сериал можно снимать, похоже обычный дешманский пиар что бы не забывали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чиновник пришел в сознание
Протрезвел?

Гость||

ВИП — Внутритрубный инспекционный прибор

Дмитрий Н. Мотовилов||

Скорее всего, не поладил с московским мусором, забыл, что не в Пензе.

Гость||

Неужели было трудно похмелиться

Гость||

Гость|14.09.2022 13:33|

Неужели было трудно похмелиться

Взял бы чекушку и бегал, как ни в чем не бывало

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
Комментарий:

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