В Москве начата проверка по факту исчезновения Василия Трохина

13.09.2022 | 21:07

Московские следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области.

«В Москве пропал бывший вице-премьер Пензенской области (2015-2020) Трохин (57 лет), силовики проводят доследственную проверку», - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

О пропаже Трохина стало известно во вторник, 13 сентября. По данным телегам-канала Shot, чиновник приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

Его маршрут отследили по камерам. В последний раз Трохин был замечен у метро «Авиамоторная» в районе 19:00, то есть за полтора часа до отправления поезда. Дозвониться ему не удается.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят сообщить ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.