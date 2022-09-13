Происшествия

В Москве начата проверка по факту исчезновения Василия Трохина

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Московские следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области.

«В Москве пропал бывший вице-премьер Пензенской области (2015-2020) Трохин (57 лет), силовики проводят доследственную проверку», - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

О пропаже Трохина стало известно во вторник, 13 сентября. По данным телегам-канала Shot, чиновник приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

Его маршрут отследили по камерам. В последний раз Трохин был замечен у метро «Авиамоторная» в районе 19:00, то есть за полтора часа до отправления поезда. Дозвониться ему не удается.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, просят сообщить ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Гость||

ну и.

Гость||

3,5 часа уже как пропал быстрее надо работать.

Гость||

Во дела((. А человек-то хороший. Не пишите гадости. Действитель жалко и тревожно. Надеюсь, эта история хорошо закончится.

Дмитрий Н. Мотовилов||

А кто это??? Текста новости нет. Только заголовок

Гость||

Мотю забанили, текст новости не дают прочитать. Так его, за язычину!!! Не надо было спамить на форуме.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Сами себя позорят дурни пензенские

Гость||

Экстрасенсы есть,надо спросить.

Гость||

Очень хороший человек! Дай бог чтобы было все хорошо.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Тюгаева спросить, где штирлиц по коридору

Дмитрий Н. Мотовилов||

В 69-м вместо меня под автобус попал подпитый

мамерджанов с моим курсовым проектом.

И это стало началом конца моей

карьеры в ПензГТУ.


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