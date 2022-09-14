Стала известна версия ЧП с экс-зампредом правительства области

14.09.2022 | 16:42

Бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, ныне являющегося председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», нашли в подмосковных Люберцах у железнодорожных путей с разбитой головой.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

«По нашим данным, у чиновника переломы основания и свода черепа, открытая рана головы. Он на ИВЛ в реанимации после операции. Состояние тяжелое, прогноз - положительный», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пензенского ВИП-чиновника зацепило проходящим поездом.

Во вторник, 13 сентября, Василий Трохин исчез в Москве во время деловой поездки. Он должен был возвращаться с Казанского вокзала в Пензу, но в вагон не сел. Последний раз его зафиксировала камера у станции метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления его поезда.

По факту безвестного исчезновения Василия Трохина московские следователи начали проверку.

В среду, 14 сентября, Василий Трохин был обнаружен в больнице в подмосковном Раменском. Его доставили в лечебное учреждение без сознания. Пациент пришел в себя и смог рассказать, кто он.