Происшествия

Стала известна версия ЧП с экс-зампредом правительства области

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Бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, ныне являющегося председателем правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», нашли в подмосковных Люберцах у железнодорожных путей с разбитой головой.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

«По нашим данным, у чиновника переломы основания и свода черепа, открытая рана головы. Он на ИВЛ в реанимации после операции. Состояние тяжелое, прогноз - положительный», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пензенского ВИП-чиновника зацепило проходящим поездом.

Во вторник, 13 сентября, Василий Трохин исчез в Москве во время деловой поездки. Он должен был возвращаться с Казанского вокзала в Пензу, но в вагон не сел. Последний раз его зафиксировала камера у станции метро «Авиамоторная» за полтора часа до отправления его поезда.

По факту безвестного исчезновения Василия Трохина московские следователи начали проверку.

В среду, 14 сентября, Василий Трохин был обнаружен в больнице в подмосковном Раменском. Его доставили в лечебное учреждение без сознания. Пациент пришел в себя и смог рассказать, кто он.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, пензенского ВИП-чиновника зацепило проходящим поездом.
Эх и попало РЖД на компенсацию утраченного здоровья причиненного объектом повышенной опасности.

Гость||

Да сколько можно публикаций про этого дурачка.

Гость||

Когда нашли стало еще непонятней.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нашли в подмосковных Люберцах у железнодорожных путей с разбитой головой.
Кто то ему народную любовь выразил)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Состояние тяжелое, прогноз - положительный
Будем кулачки держать ))))))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Его доставили в лечебное учреждение без сознания. Пациент пришел в себя и смог рассказать, кто он.
Странная версия. А документы , а билет на поезд, а различные удостоверения, а куда пропал портфель?

Гость||

Единая Россия потеряла пацана....

Гость||

Нахлабучили его походу по полной

Гость||

Вот когда ты находишься на Авиамоторной, и до отправления поезда у тебя остаётся всего полтора часа (а до начала посадки - час), конечно, самое время прогуляться до Люберец, с целью изыскать там проходящий паровоз, попытаться на ходу запрыгнуть в него. Одни нестыковки. Как, впрочем, и положено у нас в информационном пространстве.

Гость||

да странности как сво началось то и дело то один топ менеджер на тот свет уйдет то другой там уже список составлять можно из высокопоставленных управленцев,силовиков и чиновников?

Гость||

Боря Ельцын по-пьяни с моста падал

Гость||

Гость писал(а):

> Боря Ельцын по-пьяни с моста падал

- Удар поездом это намного хуже.

Гость||

Ищите женщину

Гость||

Тут мужика еле нашли ,а ты еще тетку какую то искать.

Гость||

Ох,отлегло прямо)

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
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