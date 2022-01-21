Областную организацию перевозок возглавила женщина

Временно исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стала Лариса Панкова. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили непосредственно в учреждении.
Михаил Глушков, возглавлявший организацию с конца марта 2021 года, рассказал корреспонденту в телефонном разговоре, что покинул свой пост еще до Нового года, сейчас находится на больничном и после закрытия бюллетеня планирует выйти на новое место работы.
Денис Светкин, с того же времени исполнявший обязанности начальника Управления транспорта и связи Пензы, стал заместителем руководителя ГКУ.
Городским управлением транспорта и связи на данный момент руководит Юлия Ляпина, назначенная на должность еще в декабре 2017 года.
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