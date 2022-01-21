Политика

Областную организацию перевозок возглавила женщина

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Временно исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стала Лариса Панкова. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили непосредственно в учреждении.

Михаил Глушков, возглавлявший организацию с конца марта 2021 года, рассказал корреспонденту в телефонном разговоре, что покинул свой пост еще до Нового года, сейчас находится на больничном и после закрытия бюллетеня планирует выйти на новое место работы.

Денис Светкин, с того же времени исполнявший обязанности начальника Управления транспорта и связи Пензы, стал заместителем руководителя ГКУ.

Городским управлением транспорта и связи на данный момент руководит Юлия Ляпина, назначенная на должность еще в декабре 2017 года.

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Гость||

Везде одни бабы. Это значит, развал.

Гость||

Количество чиновников отвечающих за общественный транспорт растет, а этот транспорт все хуже и хуже. Получается мы платим, чтобы он становился хуже?

Гость||

Дааа,количество чиновников зашкаливает.

Гость||

Нет, не зашкаливает.

Гость||

Пизда рулю

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Временно исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стала Лариса Панкова. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили непосредственно в учреждении.
Это случаем не Панкова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического развития администрации города Пензы ? А первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Николай Панков ей случаем не близкий родственник ? То что бочкаревцы назначат своего это к гадалке не ходи.

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