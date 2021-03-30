Глушков возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

30.03.2021 | 15:49

Бывший и. о. начальника городского управления транспорта Михаил Глушков стал руководителем ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Об этом он сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» во вторник, 30 марта.

В новой должности Глушков работает с 10 марта. 9-е было последним днем его работы на прежнем посту.

О создании ГКУ оказалось известно в начале января 2021 года. Основной целью его деятельности станет организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также транспортировка пассажиров и багажа автомобилями.

Учредителем новой структуры выступило региональное управление транспорта.

У ГКУ «Организатор перевозок» будут следующие полномочия:

- проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, формирование конкурсной документации на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;

- оформление, выдача, переоформление, прекращение и приостановление действия карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- оформление, выдача, переоформление, прекращение и приостановление действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Кроме того, учреждение будет иметь право «закупать работы», которые связаны с пассажирскими перевозками по регулируемым тарифам.

Ранее сообщалось, что данные полномочия можно будет осуществлять с 1 января 2022 года.