Общество

Глушков возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

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Бывший и. о. начальника городского управления транспорта Михаил Глушков стал руководителем ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Об этом он сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» во вторник, 30 марта.

В новой должности Глушков работает с 10 марта. 9-е было последним днем его работы на прежнем посту.

О создании ГКУ оказалось известно в начале января 2021 года. Основной целью его деятельности станет организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также транспортировка пассажиров и багажа автомобилями.

Учредителем новой структуры выступило региональное управление транспорта.

У ГКУ «Организатор перевозок» будут следующие полномочия:

- проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, формирование конкурсной документации на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;

- оформление, выдача, переоформление, прекращение и приостановление действия карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- оформление, выдача, переоформление, прекращение и приостановление действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Кроме того, учреждение будет иметь право «закупать работы», которые связаны с пассажирскими перевозками по регулируемым тарифам.

Ранее сообщалось, что данные полномочия можно будет осуществлять с 1 января 2022 года.

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Гость||

А что поменялось то?

Гость||

Покатай меня большая черепаха... (С)

Гость||

Михаил Николаевич удачи Вам !

Гость||

Гость писал(a):

А что поменялось то?
Как что породили очередного посредника . Дело в том что все эти функции есть у Управления транспорта и связи города Пензы , где руководит Ляпина (Еремина) и где её замом был Глушков ,а этот посредник был создан специально губернатором Белозерцевым в коррупционных целях что бы обновить подвижной состав частникам в лице Дилижансов и Меркуриев за счет бюджета и под гарантии государства!

Гость||

Все правильно написал, ничего не измениться, поменяются местами, кое кто уйдет, основной бомонд останется, далее повседневная рутина.

Гость||

На полиграф его и Ляпину с Кувайцевым и Буйловым!

Гость||

Во первых Ляпина в декрете, во вторых буйлова уже уволили, так что осталось только двое

Гость||

Я то думал его в отставку отправили...

Гость||

Гость писал(a):

Как что породили очередного посредника . Дело в том что все эти функции есть у Управления транспорта и связи города Пензы , где руководит Ляпина (Еремина) и где её замом был Глушков ,а этот посредник был создан специально губернатором Белозерцевым в коррупционных целях что бы обновить подвижной состав частникам в лице Дилижансов и Меркуриев за счет бюджета и под гарантии государства!
Вот же блин, опять началось!

Имя: Гость
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