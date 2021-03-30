Общество

Названо имя руководителя городского управления транспорта

Печать

Городским управлением транспорта и связи стал руководить Денис Светкин, ранее отвечавший за отдел организации перевозок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пензы.

К исполнению новых обязанностей Денис Светкин приступил 10 марта.

До него и. о. начальника управления являлся Михаил Глушков. 10-го числа он возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Начальником УТиС по-прежнему числится Юлия Ляпина (Еремина), которая находится в отпуске по уходу за ребенком.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

То есть под его руководством общественный транспорт находился в ужасном состоянии, поэтому его оставили продолжать начатое?

Гость||

Это Россея! Более достойныхтв облаати Нет!

Гость||

Вот вернется Белозерцев и всех опять вернет на свои места. Думаете не вернется? А почему тогда незаконно отхваченную территорию дороги не вернули народу? Заначит ждут его и боятся последствий, причем ВСЕ, от полицейского до прокурора! Тото же!

Гость||

Наисвежайшие новости на Быдломнформе! У корреспондентов ТАСС и BBC слюни от зависти вожжами висят

Гость||

МОЖЕТ ТЕПЕРЬ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МАРШРУТ ОТ СЕВЕРА ДО ТЕРНОВКИ, КОТОРОГО ТАК ЖДУТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!

Гость||

МОЖЕТ ТЕПЕРЬ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МАРШРУТ ОТ СЕВЕРА ДО ТЕРНОВКИ, КОТОРОГО ТАК ЖДУТ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!

Об этом надо писать и просить!!!

Гость||

Ну не все уж точно.только те кто живет на (северной поляне и те кто живет в терновке)остальным например тем кто живет в Арбеково или Шуисте.этот маршрут до лампочки.

Гость||

16:39 Суд над Белозерцевым еще не состоялся Все богатства движмые и недвижимые у Белозерцева заберут после суда Сейчас идет еще следствие

Гость||

Гость писал(a):

Вот вернется Белозерцев и всех опять вернет на свои места. Думаете не вернется?
Как он вернется, у него склад оружия нашли. Либо теракт либо переворот готовил?

Гость||

народ, голосуем против партии ЕР, дел она в Пензе натворила за пятилетку не разберёшь, только против. За повышение пенсионного возраста всегда теперь голосуем против ЕР, всегда!

Гость||

Гость писал(a):

Как он вернется, у него склад оружия нашли. Либо теракт либо переворот готовил?
А как оборонять нажитое непосильным "трудом"?) Про танк забыли , Т-34-85 он отличается от современных тем что 5 местный и просторный , там нет жесткого ограничения по росту. Может он на нем в случае чего уходить задумал?)

Гость||

Городское управление транспорта и связи и отдел организации перевозок- чем отличаются по функционалу? Одной организацией нельзя обойтись?

Гость||

Гость писал(a):

народ, голосуем против партии ЕР, дел она в Пензе натворила за пятилетку не разберёшь, только против. За повышение пенсионного возраста всегда теперь голосуем против ЕР, всегда!
Обложили налогами да оброками в виде штрафов ,и все новые придумывают ,все им мало.

Гость||

Правильно что подняли пенсионный возраст. Меньше будет шляющихся по городу днем. А пенсия нам не к чему, денюшка и так капает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте