Названо имя руководителя городского управления транспорта

Городским управлением транспорта и связи стал руководить Денис Светкин, ранее отвечавший за отдел организации перевозок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пензы.
К исполнению новых обязанностей Денис Светкин приступил 10 марта.
До него и. о. начальника управления являлся Михаил Глушков. 10-го числа он возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Начальником УТиС по-прежнему числится Юлия Ляпина (Еремина), которая находится в отпуске по уходу за ребенком.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
То есть под его руководством общественный транспорт находился в ужасном состоянии, поэтому его оставили продолжать начатое?