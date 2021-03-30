Названо имя руководителя городского управления транспорта

30.03.2021 | 16:21

Городским управлением транспорта и связи стал руководить Денис Светкин, ранее отвечавший за отдел организации перевозок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пензы.

К исполнению новых обязанностей Денис Светкин приступил 10 марта.

До него и. о. начальника управления являлся Михаил Глушков. 10-го числа он возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Начальником УТиС по-прежнему числится Юлия Ляпина (Еремина), которая находится в отпуске по уходу за ребенком.