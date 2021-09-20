А. Синюков объяснил, когда подведут окончательные итоги выборов

20.09.2021 | 09:48

В понедельник, 20 сентября, председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков объяснил представителям СМИ, когда будут утверждены окончательные итоги голосования, проходившего в регионе с 17-го по 19-е число.

По закону «О выборах губернатора Пензенской области» результаты подведут не позднее 21 сентября.

По предварительным данным, голоса за кандидатов на этот высокий пост распределились следующим образом:

- Олег Мельниченко набрал 428 868 голоса - 72,38%;

- Олег Шаляпин - 73 153 - 12,35%;

- Алексей Шпагин - 33 714 - 6,59%;

- Александр Васильев - 33 593 - 5,67%;

- Петр Чугай - 13 650 - 2,3%.

Что касается голосования за депутатов Госдумы, согласно федеральному законодательству финальные результаты должны быть представлены не позднее 23 сентября.

Здесь победила «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 56,22% избирателей. Второе место - у КПРФ (17,24%), третье - у ЛДПР (7,5%), четвертое - у «Справедливой России - За правду» (6,09%), пятое - у «Новых людей» (4,89%), шестое - у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (2,24%), седьмое - у «Коммунистов России» (1,3%). Другие партии набрали менее 1% голосов.

В 146-м одномандатном округе победил Игорь Руденский (60,4%), на втором месте Алексей Иванов (15,12%), на третьем - Павел Куликов (5,16%). Затем идут Андрей Абрамов (4,37%), Сергей Новиков (4,27%) и Антон Юрченко (4,01%).

В 147-м округе на первой строчке Александр Самокутяев (53,64%), второе место занимает Александр Трутнев (16,98%), третье - Алексей Шпагин (10,43%). У Андрея Рекаева 5,71% голосов, у Игоря Никитенко - 5,48%, у Кирилла Метальникова - 4,39%.

По словам Александра Синюкова, если не будет прецедентов с отменой итогов по каким-то участкам, то их могут подвести и раньше.