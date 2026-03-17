Стала известна новая должность экс-министра Алексея Фомина

Бывший министр образования региона Алексей Фомин стал и. о. директора Пензенского колледжа транспортных технологий. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

Алексей Фомин был освобожден от должности министра 13 марта.

«Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель, и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования. Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок», - написал в тот день губернатор в своем канале в МАХ.

16 марта и. о. министра была назначена Лариса Казакова, которая ранее руководила колледжем транспортных технологий.

17 марта губернатор представил ее в новой должности на заседании правительства. «Честно скажу: министр образования - это трудное направление, но я уверен, что вы справитесь», - заявил Олег Мельниченко, обращаясь к Ларисе Казаковой.