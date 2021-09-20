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Политика

В Пензенской области за Мельниченко проголосовали 72,38% избирателей

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В понедельник, 20 сентября, в Пензенской области завершился подсчет голосов на выборах губернатора и депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

«7:30. На территории Пензенской области все протоколы обработаны и введены в систему ГАС «Выборы», - сообщили представители регионального избиркома в своем twitter-аккаунте.

Участие в голосовании приняли 57% избирателей (592 943 из 1 040 202).

Голоса за кандидатов на пост губернатора распределились следующим образом:

- Олег Мельниченко - 428 868 - 72,38%;

- Олег Шаляпин - 73 153 - 12,35%

- Алексей Шпагин - 33 714 - 6,59%;

- Александр Васильев - 33 593 - 5,67%;

- Петр Чугай - 13 650 - 2,3%.

Таким образом, на выборах с большим преимуществом победил Олег Мельниченко. Его предшественник на посту главы региона Иван Белозерцев год назад набрал 78,72% голосов.

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Гость||

Одна якутянка показала как их можно сломить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его предшественник Иван Белозерцев
Кхм.. предшественник в чем?

Гость||

Очередной гармонист...а сколько у него детей? Усех прокормим?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его предшественник на посту главы региона Иван Белозерцев год назад набрал 78,72% голосов.
6 ноября 2018 года открыт памятник «Пензяк толстопятый», который создан по инициативе Ивана Белозерцева.

«Давайте заведем традицию, если потереть палец пензяка толстопятого, то это принесет счастье», - сказал Иван Белозерцев.

Нашёл ли Иван счастье в Матросской тишине?

Гость||

Гость писал(a):

если потереть палец пензяка толстопятого, то это принесет счастье
не тот палец тёр

Гость||

Как-то не скромненько)) ну куда это годится))

Гость||

А чё не 146%?

Гость||

Просто диву даёшься, как? да с таким отрывом. Эх, Грудинина надо было в соперники, Павел вам это не Шаляпин у него не проскочишь.

Имя: Гость
Комментарий:

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