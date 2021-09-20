В Пензенской области за Мельниченко проголосовали 72,38% избирателей

20.09.2021 | 08:06

В понедельник, 20 сентября, в Пензенской области завершился подсчет голосов на выборах губернатора и депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

«7:30. На территории Пензенской области все протоколы обработаны и введены в систему ГАС «Выборы», - сообщили представители регионального избиркома в своем twitter-аккаунте.

Участие в голосовании приняли 57% избирателей (592 943 из 1 040 202).

Голоса за кандидатов на пост губернатора распределились следующим образом:

- Олег Мельниченко - 428 868 - 72,38%;

- Олег Шаляпин - 73 153 - 12,35%

- Алексей Шпагин - 33 714 - 6,59%;

- Александр Васильев - 33 593 - 5,67%;

- Петр Чугай - 13 650 - 2,3%.

Таким образом, на выборах с большим преимуществом победил Олег Мельниченко. Его предшественник на посту главы региона Иван Белозерцев год назад набрал 78,72% голосов.