В Пензенской области за Мельниченко проголосовали 72,38% избирателей

В понедельник, 20 сентября, в Пензенской области завершился подсчет голосов на выборах губернатора и депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.
«7:30. На территории Пензенской области все протоколы обработаны и введены в систему ГАС «Выборы», - сообщили представители регионального избиркома в своем twitter-аккаунте.
Участие в голосовании приняли 57% избирателей (592 943 из 1 040 202).
Голоса за кандидатов на пост губернатора распределились следующим образом:
- Олег Мельниченко - 428 868 - 72,38%;
- Олег Шаляпин - 73 153 - 12,35%
- Алексей Шпагин - 33 714 - 6,59%;
- Александр Васильев - 33 593 - 5,67%;
- Петр Чугай - 13 650 - 2,3%.
Таким образом, на выборах с большим преимуществом победил Олег Мельниченко. Его предшественник на посту главы региона Иван Белозерцев год назад набрал 78,72% голосов.
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