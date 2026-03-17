Губернатор пожелал Ларисе Казаковой успехов на непростой должности

Во вторник, 17 марта, губернатор на заседании правительства представил Ларису Казакову как исполняющего обязанности министра образования Пензенской области.

«Лариса Казакова 16 марта назначена и. о. министра - до завершения процедуры согласования Министерством просвещения РФ», - сообщил Олег Мельниченко.

Лариса Казакова в 2002 году окончила окончила ПГПУ (специальность - «учитель истории»), в 2024-м - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (квалификация магистра психологии).

«Вся ее профессиональная деятельность происходила исключительно в системе образования. Она прошла путь от простого учителя в Лопатинском районе до директора колледжа транспортных технологий. Параллельно проводила и проводит большую воспитательную работу, военно-патриотическую, продолжительное время возглавляет в Пензенской области поисковое движение», - перечислил губернатор.

Он пожелал Ларисе Казаковой успехов на непростой должности. «Честно скажу: министр образования - это трудное направление, но я уверен, что вы справитесь», - добавил Олег Мельниченко.

Предыдущий глава ведомства Алексей Фомин был освобожден от должности 13 марта. «Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель, и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования. Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок», - написал в тот день губернатор в своем канале в МАХ.

назначение увольнение должность
 
 
 
 
 

