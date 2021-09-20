Избирком обнародовал результаты голосования на выборах в Госдуму

20.09.2021 | 08:15

В Пензенской области опубликованы результаты голосования на выборах губернатора и депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Все протоколы участковых избирательных комиссий, располагавшихся на территории региона, были обработаны и внесены в систему ГАС «Выборы» к 7:30 20 сентября.

В выборах в Государственную Думу восьмого созыва приняли участие 57,52% избирателей.

Победила «Единая Россия». За нее проголосовали 56,22% избирателей в Пензенской области. Второе место - у КПРФ (17,24%), третье - у ЛДПР (7,5%), четвертое - у «Справедливой России - За правду» (6,09%), пятое - у «Новых людей» (4,89%), шестое - у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (2,24%), седьмое - у «Коммунистов России» (1,3%). Другие партии набрали менее 1% голосов.

В 146-м одномандатном округе победил Игорь Руденский (60,4%), на втором месте Алексей Иванов (15,12%), на третьем - Павел Куликов (5,16%). Затем идут Андрей Абрамов (4,37%), Сергей Новиков (4,27%) и Антон Юрченко (4,01%).

В 147-м округ на первой строчке Александр Самокутяев (53,64%), второе место занимает Александр Трутнев (16,98%), третье - Алексей Шпагин (10,43%). У Андрея Рекаева 5,71% голосов, у Игоря Никитенко - 5,48%, у Кирилла Метальникова - 4,39%.

На выборах губернатора Пензенской области большинство проголосовало за Олега Мельниченко.