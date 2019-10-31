Подписан контракт с новым главой администрации Пензы

В Пензе подписан контракт с главой администрации города Андреем Лузгиным.
«Трудовой договор с новым градоначальником заключен в четверг, 31 октября 2019 года. Таким образом, с сегодняшнего дня Андрей Вячеславович официально приступил к исполнению обязанностей», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Глава администрации Пензы назначен на срок полномочий гордумы 7-го созыва. Его выбрали большинством голосов депутаты на сессии, состоявшейся 12 октября.
Ранее Андрей Лузгин занимал пост первого заместителя председателя правительства региона. Теперь на эту должность назначен бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
